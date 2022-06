Diario Olé ha annunciato l'accordo tra Rosario Central e Carlitos Tevez per diventare il nuovo allenatore del club. Contratto di tre anni, l'esordio potrebbe avvenire sabato 25 contro il Gimnasia La Plata. Si tratterebbe della prima esperienza in panchina per il campione argentino ex Juventus, che ad aprile era stato in Italia per studiare Inzaghi e Allegri

