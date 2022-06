Higuain: "Non mi sono ancora stancato di giocare"

Gonzalo Higuain non ha intenzione di ritirarsi. Trentaquattro anni ma ancora tanta fame per il "Pipita" che, ai canali ufficiali dell'Inter Miami FC, squadra statunitense nella quale si è trasferito nel 2020, ha dichiarato di voler continuare a scendere in campo: "Se mi guardo indietro mi viene la pelle d'oca, ma ancora non mi sono stancato di giocare". Nel corso della sua carriera l'attaccante classe '87 ha incrociato diversi fuoriclasse: "Ho affrontato Ronaldinho, mentre con Roberto Carlos abbiamo giocato insieme. Sono stato compagno di squadra anche con Dybala".