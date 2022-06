L'amministrazione comunale ha scelto tra le cinque proposte per rilevare il titolo sportivo del club siciliano, chiamato a ripartire dalla Serie D. Vince il progetto di Ross Pelligra, imprenditore australiano di origini catanesi. "Lo riteniamo il più adatto a soddisfare le aspettative della città in termini obiettivi, di mezzi economici-patrimoniali e di sviluppo infrastrutturale sportivo" NON SOLO CATANIA: COME SONO RIPARTITE PIAZZE STORICHE DOPO IL FALLIMENTO Condividi

Il Catania ha un nuovo proprietario: si tratta di Ross Pelligra, imprenditore italo-australiano proprietario della 'Pelligra Build Pty Ltd', con famiglia di origini catanesi. A comunicare la decisione è stata una nota ufficiale diffusa dall'amministrazione comunale di Catania, chiamata a scegliere tra cinque offerte da parte di società proponenti un progetto d'acquisizione. Sarà il gruppo Pelligra a guidare allora il club siciliano nel prossimo campionato di Serie D, punto di ripartenza dopo la dichiarazione di fallimento di dicembre 2021 e la cessazione dell'esercizio provvisorio dello scorso 9 aprile, che ha interrotto il cammino del Catania in C.

Il comunicato dell'amministrazione comunale leggi anche Catania, il Comune chiede iscrizione in Serie D Ross Pelligra, leader mondiale con la sua azienda nella pianificazione generale e nella progettazione edilizia e urbana, diventa a tutti gli effetti il nuovo proprietario del Catania. "ll sindaco facente funzioni, Roberto Bonaccorsi - si legge nel comunicato dell'amministrazione comunale - al termine di una attenta comparazione fra i cinque progetti candidati a rappresentare la Città di Catania a un campionato della LND, ha ritenuto di individuare, tra le candidature pervenute, quello proposto dalla società rappresentata dal Dott. Dante Scibilia. Il progetto del Gruppo Pelligra è stato ritenuto quello più adatto a soddisfare le aspettative della Città di Catania, in termini obiettivi, di mezzi economici-patrimoniali e di sviluppo infrastrutturale sportivo". La proposta verrà inoltrata, come prevedono le norme federali, alla Figc, che sarà chiamata a esprimersi, e "nei prossimi giorni, compatibilmente con la disponibilità dei rappresentanti del Gruppo Pelligra, sarà programmata una conferenza stampa in Municipio per illustrare il progetto".

Pelligra a Sky: "Catania nel sangue, qui le mie radici" leggi anche Pelligra vuole il Catania: "Lo fazzu per la gente" Con Pelligra ci sono anche Vincenzo Grella e Mark Bresciano, suoi amici ed ex giocatori di Serie A, nonché veri advisor in questa nuova esperienza per l'imprenditore. Che qualche giorno fa in un'intervista con Sky Sport aveva spiegato in un'intervista in esclusiva quelli che sono i reali motivi e gli obiettivi futuri della sua iniziativa. "Ho il Catania nel sangue - erano state le sue parole - voglio il club per questo e perché siamo consapevoli delle potenzialità del club della nostra città di origine. Vogliamo un club per la gente di Catania e per le sue generazioni future. Chi ne sarà coinvolto lo farà non soltanto per interesse personale ma anche per la gente. Da uomo d'affari devo badare al profitto, ma la priorità, la nostra 'mission', se vinceremo il bando, sarà garantire al club un futuro sostenibile".

Chi è Ross Pelligra Quello di Pelligra è un nome che fa sognare il tifo catanese. Presidente della Pelligra Build Pty Ltd, azienda australiana che si occupa di imprenditoria edile da più di sessant'anni ed è sempre stata gestita dalla sua famiglia, oggi vive in Australia ma le sue radici sono siciliane: la mamma è nata infatti a Catania. La famiglia si è trasferita in Australia seguendo il nonno, che ha fondato l'azienda che ancora oggi contribuisce alla costruzione di centri commerciali, palazzi di lusso e altri progetti industriali su scala internazionale. Come spiegato dallo stesso Pelligra a Sky, è già "proprietario di diversi club in Australia" tra cui l'Adelaide United, club calcistico che milita in prima divisione, ma anche "di rugby".