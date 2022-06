Non è iniziata con il piede giusto l'avventura di Carlos Tevez sulla panchina del Rosario Central, che ha perso 1-0 contro il Gimnasia La Plata (decisivo il gol di Acosta al 79'). Quello dell'ex attaccante bianconero era un esordio molto atteso. Tanti personaggi dello sport hanno voluto inviargli il loro personalissimo in bocca al lupo. Come Antonio Conte: "Stai iniziando questo nuovo percorso lavorativo, voglio augurarti il meglio, sei stato un grandissimo calciatore, ho avuto il piacere e l'onore di allenarti, mi auguro e spero per te che da allenatore riesca a trasferire le stesse cose che davi in campo ai tuoi compagni. Vamos a ganar". Ma anche Daniele De Rossi: "Sorprenderai anche in panchina".