Il primo a farlo fu il ceco Panenka, ma nella semifinale di Euro 2000 il giocatore della Roma marchiò questo colpo con il suo nome. Non è una rarità: tanti campioni della storia del calcio si sono identificati per un gesto tecnico particolare, replicabile da pochi. Lo hanno inventato, sdoganato, ripetuto all'infinito, realizzato in un'occasione speciale. Alla scoperta delle giocate più sensazionali e dei loro estrosi creatori