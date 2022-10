L'ex attaccante della Sampdoria, che oggi gioca in Promozione nella Praese, è tornato al gol all'età di 47 anni, sfiorando anche la doppietta in rovesciata. Su Instagram il video della rete con cui esulta di nuovo su un campo di calcio

La classe è quella di vent’anni fa, saper fare gol un’arte che non si dimentica. Nemmeno a 47 anni. Francesco Flachi è tornato ad esultare sul serio, per un pallone mandato in rete su un campo di calcio, e l’ha fatto a 47 anni, dopo i 12 passati fuori dal suo mondo a causa della seconda squalifica per doping. Poco importa che il campionato fosse quello di Promozione: sugli spalti, come testimonia un video che con il suo gol che lui stesso ha postato su Instagram, la gente è impazzita ugualmente per lui.