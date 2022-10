L'attaccante argentino ha annunciato l'addio al calcio. Più di 300 reti e oltre 100 assist per il Pipita in carriera, ma sapete qual è il compagno di squadra tra club e Nazionale con la quale ha avuto più feeling? Ecco la classifica per gol "prodotti" in combinazione (rete o assist per il compagno e viceversa, dati Transfermarkt)

HIGUAIN ANNUNCIA IL RITIRO - LA CARRIERA DEL PIPITA