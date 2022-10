Neymar, Leo Messi e Paul Pogba non si troveranno più soltanto in campo, ma anche su console. E no, non si tratta di Fifa o di qualche altro videogioco calcistico, ma del famoso Call of Duty, franchise sparatutto famosissimo e diffusissimo in tutto il mondo.

Non è la prima volta per Neymar e Pogba

Come riporta il quotidiano francese Le Parisien, su Reddit o in altri siti e forum specializzati circolano già le immagini degli avatar dell'attaccante brasiliano e del centrocampista francese, inseriti tra i personaggi giocabili per partecipare alle missioni previste dalla nuova edizione del gioco, Modern Warfare II, in uscita proprio oggi, 28 ottobre. Già nelle scorse settimane c'erano state delle indiscrezioni sull'inserimento di Neymar, Messi e Pogba nel gioco prodotto da Activision, probabilmente per sfruttare anche la vetrina del prossimo mondiale in Qatar tra novembre e dicembre. Gli stessi Neymar e Pogba in passato si erano mostrati molto propensi per questo genere di collaborazioni. Il brasiliano aveva fornito la sua immagine anche per un lancio di Fortnite e per il gioco per cellulari Mech Arena. Lo juventino nel 2020 aveva invece già annunciato una partnership con Call of Duty, dichiarando di aver firmato un contratto per il Verdansk FC, un immaginario club del gioco in cui i giocatori possono scendere armati in campo.