Il Grande Gioco, stasera su Sky due nuovi episodi

Stasera quinto e sesto episodio della serie in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Mentre Kirillov cerca di impossessarsi dei terreni intestati alla ISG, Dino e Corso si alleano per fermarlo. Dino e Corso fanno sfumare l’accordo di Quintana con il Milan, Elena sottrae Lagioia a Corso e scopre la verità su Kirillov

Pressing alto, improvviso contropiede, palla filtrante, cross in area… Non è una partita di calcio, ma “Il Grande Gioco” del calciomercato, dove tutto è orchestrato per fare gol, che nel caso dei procuratori significa assicurarsi una procura…o far sfumare quella di qualcun altro. Nuovo appuntamento, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con IL GRANDE GIOCO, la serie Sky Original: quinto e sesto episodio stasera, venerdì 2 dicembre, in prima serata su Sky Atlantic. I nuovi episodi saranno ovviamente disponibili anche on demand.