Dejan Kulusevski ha vinto il Pallone d'Oro svedese 2022. Prima volta in carriera per il jolly offensivo del Tottenham, ex Juventus, che ha conquistato il premio assegnato dal quotidiano Aftonbladet e dalla Federcalcio nazionale al miglior giocatore svedese dell'anno solare. Classe 2000, Kulusevski segue nell'albo d’oro del riconoscimento ad Emil Forsberg del Lipsia. Le motivazioni della Federazione svedese: "Dejan è stato premiato per le sue prestazioni in Nazionale e nella squadra di club del Tottenham. Con intelligenza di gioco e maturità, è diventato in breve tempo un giocatore di spicco nel campionato più difficile del mondo". Trasferitosi lo scorso gennaio dalla Juve a Londra, Kulusevski si è imposto nella squadra di Conte mettendo insieme 6 gol e 13 assist in 33 presenze complessive. Numeri importanti che gli hanno riservato il Guldbollen 2022.