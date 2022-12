Fabio Capello ricorda a Sky Sport 24 la leggenda brasiliana: "Giocandoci contro ho capito la sua immensità, qualcosa di unico. Ma l’aspetto più bello di Pelé è stata la sua normalità: pur essendo stato il più grande e il più bravo, era normale, non "se la tirava" come si dice adesso. Un personaggio che meritava di essere chiamato O Rei, non per la bravura sul campo (era super in tutto, ha fatto vedere qualcosa di impossibile nel gioco del calcio), ma per quello che è stato dopo"

MORTE PELE', LE REAZIONI