Il Santos ha deciso di sospendere l'utilizzo della maglia con il numero 10 da parte dei suoi giocatori. Lo ha annunciato il presidente del club, Andrés Rueda. Ieri la famiglia di Pelé aveva chiesto che questa maglia venisse ritirata e oggi Rueda ha risposto che "per ora, in questo 2023, l'utilizzo del numero 10 è sospeso. In seguito ne parleremo con il Consiglio e vedremo se ritirare la maglia".

Felipe Anderson: "Un grande onore indossare la 10 di Pelé"

Chi ha avuto l'onore di indossare la 10 del Santos è Felipe Anderson, attuale attaccante della Lazio: "Sognavo di indossare la maglia numero 10 del Santos e ci sono riuscito, avere O'Rei come riferimento nel calcio mondiale è stato un onore". Quando era nel vivaio del club 'della spiaggia', come si è autodefinito ieri il Santos, Felipe Anderson ha avuto tanti allenatori che erano stati compagni di O'Rei, "e a me e ai miei compagni faceva piacere farci raccontare di lui da chi lo aveva conosciuto e ci aveva giocato insieme. Indossare la 10 del Santos era una grande motivazione e io ero certo che Pelé, che ogni tanto veniva a vederci, stesse guardando chi indossava la sua maglia: all'epoca avevo solo 17 anni. Non sono mai riuscito a parlare con lui perché l'emozione era troppo forte".