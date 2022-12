Dopo la vittoria degli Europei di calcio e l'exploit alle Olimpiadi di Tokyo, lo sport italiano sembrava aver alzato l'asticella troppo in alto nel 2021. Anche gli ultimi dodici mesi sono stati però ricchi di successi, singoli e di squadra. Trionfi esagerati e imprese inaspettate, le prime affermazioni di nuovi protagonisti, atleti che si sono confermati e migliorati, discipline in cui l'Italia si è affermata come potenza indiscussa. Abbiamo elencato in ordine alfabetico i protagonisti del 2022