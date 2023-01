Fedez ricorda Vialli: "Abbiamo subito lo stesso intervento per due patologie diverse. Non mi era mai capitato nella vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo, ma che conosceva il mio stesso dolore. Avevamo in programma di incontrarci per fotografarci assieme mostrando le rispettive cicatrici, ma purtroppo non è stato possibile". Il video su Instagram

ADDIO A GIANLUCA VIALLI