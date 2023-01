Un doppio errore che costa alla sua nazionale due gol. E poi la resa: “Cambio, fatemi uscire, basta”. Quella del portiere dello Yemen, Ali Fadhl Abbas Ahmed, è stata una vera serataccia. In campo per la Coppa del Golfo contro l’Oman, prima il portiere si è fatto autogol uscendo male su un corner, poi si è fatto goffamente scivolare in porta la palla del 2-2 per l’Oman, chiedendo il cambio, disperato per la doppia papera. Sostituito, ha visto perdere lo Yemen 3-2. Ma almeno sul terzo gol era incolpevole