Goal Deejay, ospite il pugile King Toretto

Seconda puntata del 2023 di Goal Deejay, il programma dei gol più belli di Sky Sport accompagnato dalla playlist delle Hit di Spotify. Il pugile Daniele Scardina , in arte King Toretto , sarà il grande ospite di Melissa Satta. Il campione italiano della categoria pesi supermedi ha raccontato delle difficoltà di crescere in quartiere come Rozzano, nella periferia di Milano, fino al sogno di diventare un pugile professionista, l’arrivo a Miami e il suo rapporto con la fede.

Ad arricchire la puntata con King Toretto ci sarà la Skills Deejay, la clip Big Name of the week (con un attaccante che gioca in Serie A in un Top club italiano) che avete scelto voi con i vostri voti e infine la Top Social. L’appuntamento è per stasera alle 19.00 su Sky Sport Football e sabato 20 gennaio su TV8 alle 13.15 e in streaming su NOW.