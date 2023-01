Mondo Gol, alle 19 su Sky. Ospite Vito Mannone

Come ogni lunedì vi aspetta una nuova puntata di Mondo Gol . In studio con Gianluigi Bagnulo, Davide Polizzi e Filippo Benincampi sarà ospite il portiere italiano del Lorient Vito Mannone, grande protagonista nella vittoria nel derby contro il Rennes che ha confermato il club bretone come sorpresa assoluta di questa Ligue 1. Oltre a tutti i gol di Francia e Germania vi aggiorneremo su tutte le trattative del mercato estero con il clamoroso addio al Manchester City di Joao Cancelo , il Newcastle compra-tutto e i tanti trasferimenti delle ultime ore dalla Serie A alla Premier League .

La storia di Will Still, il giovanissimo allenatore del Reims

Focus poi sulla storia più bella del weekend, quella che riguarda il giovanissimo allenatore del Reims Will Still, classe 1992 capace di guidare i suoi al pareggio in casa del Psg e di rimanere imbattuto per la dodicesima partita consecutiva. Infine tante altre curiosità, dall’espulsione-lampo di Verratti alla stella dell’Eintracht Kolo Muani, prossima minaccia per il Napoli in Champions League, fino alla rinascita di Alexis Sanchez con il Marsiglia. In chiusura, come sempre, vi lasceremo con le immagini più divertenti del weekend. Appuntamento alle 19 su Sky Sport 24!