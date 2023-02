Goal Deejay oggi su Sky. Ospiti Bezzecchi e Marini

Una puntata che 'corre' veloce quella di Goal Deejay di oggi. Ospiti di Melissa Satta i due piloti del Mooney VR46 Racing Team, Luca Marini e Marco Bezzecchi. I due giovani piloti hanno fatto il punto a poco meno di due mesi dal via del Mondiale. Moto, calcio e... cubo di Rubik per il 24 enne di Rimini, veloce come sulla moto. Il contenitore dei gol più belli di Sky Sport sarà accompagnato ancora dalle playlist settimanali delle Hit di Spotify e, ovviamente, la clip Big Name of the week, scelta con i vostri voti da casa.