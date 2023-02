Turchia, tra i dispersi ci sarebbe anche Atsu

L'attaccante ghanese ex Chelsea, che domenica aveva segnato il primo gol con la maglia dell'Hatayspor, risulterebbe tra i dispersi insieme al direttore sportivo del club, Taner Savut, e l'interprete Emre Aslan

Ore drammatiche tra Turchia e Siria, colpite da una violenta scossa di terremoto (magnitudo 7.8) che ha provocato centinaia di morti e migliaia di feriti e dispersi. Tra le persone che mancano all'appello, secondo fonti turche, ci sarebbe anche Christian Atsu , esterno d'attacco di proprietà dell'Hataysport. Oltre a lui, sarebbero dispersi anche il direttore sportivo del club, Taner Savut, e l'interprete Emre Aslan. Ghanese classe 1992, Atsu vanta un lungo trascorso in Premier League dove ha indossato le maglie di Everton, Chelsea e Newcastle.

La gioia per il primo gol, poi il terremoto

Atsu aveva vissuto una domenica da protagonista, segnando il primo gol con la maglia dell'Hatayspor contro il Kasimpasaspor. Una punizione perfetta al 97° minuto, decisiva per la vittoria dei suoi. Tre punti fondamentali nella lotta salvezza, celebrati dalla squadra nello spogliatoio con tanto di foto di gruppo. Poi la triste notte che ha sconvolto la Turchia. Tra chi ha lanciato un appello per aiutare i soccorritori c'è anche Volkan Demirel, oggi allenatore della squadra di Atsu e in passato portiere della nazionale turca.