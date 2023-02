Sarà Ancelotti il prossimo Ct del Brasile? Più che una possibilità quello della federazione verdeoro sembra destinato a rimanere solo un sogno. Come da giorni oramai noto, i dirigenti brasiliani la loro decisione l’hanno presa e ora proveranno a fare di tutto per portare sulla panchina della Selecao l’attuale allenatore del Real Madrid, l’uomo scelto per ripartire dopo la parziale delusione del Mondiale in Qatar, finito ai quarti di finale contro l’Olanda. In Sudamerica, fonte Espn, stanno rimbalzando da qualche giorno delle voci circa un accordo già trovato sulla parola – nulla di scritto – tra Ancelotti e la CBF per un contratto di 3 anni, fino al Mondiale del 2026, ma proprio oggi, alla vigilia della finale del Mondiale per club che il suo Real giocherà contro gli arabi dell’Al-Hilal, l’allenatore italiano ha smentito tutto, ricordando la sua situazione contrattuale: “Non c’è nulla in merito”, ha detto in conferenza. “La situazione è molto chiara: ho un contratto fino al 2024 col Real Madrid”. Parole di circostanza per difendere il gruppo e la squadra prima di una finale così importante e non dare adito a nuove speculazioni oppure la semplice verità? Lo scopriremo solo col tempo, anche se da quanto ci risulta Ancelotti e la federazione brasiliana ancora non si sono nemmeno sentiti. Probabilmente lo faranno nei prossimi giorni, quando il Brasile proverà ad affondare il colpo per convincere Carletto, ma una cosa è certa: l’offerta dovrà essere di quelle irrinunciabili.