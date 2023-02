calciomercato

Ci sono due allenatori disoccupati in meno sul mercato: il Belgio dopo il Mondiale ha deciso di affidare la panchina all'italiano Domenico Tedesco, reduce dall'esperienza al Lipsia. L'ex Stoccarda Pellegrino Matarazzo viene invece ingaggiato dall'Hoffenheim. Per due tecnici assunti, ce ne sono altri da poco liberi come Jesse Marsch, Fabio Cannavaro e Cristian Bucchi. Tanti altri sono sul mercato: ecco i più noti tra i vari esonerati in stagione e chi non allena da più tempo