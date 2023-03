Bologna e Sassuolo nella galassia dell'ECA

Bologna e Sassuolo: sono questi i due club italiani entrati nella Galassia ECA, l’Associazione dei club Europei – che si è riunita a Milano per il board che anticipa l’assemblea generale di Budapest di fine mese. Il progetto “Network ECA” che si sta formalizzando ufficialmente in questi mesi prevede che oltre 100 club di calcio europei sia maschili che femminili entrino nella grande famiglia dell’ECA, e pur non avendo i pieni diritti dei membri, come il voto, possano godere di alcuni benefici dell’associazione. In attesa poi dell’ingresso di altri club, anche italiani.