L'ex arbitro è stato punito con un'inibizione di tre mesi dal Tribunale Federale Nazionale per il caso Rosario D'Onofrio, l'ex capo della Procura arbitrale arrestato per narcotraffico nel novembre scorso. Per l'ex presidente dell'Aia, dimessosi a dicembre dalla carica, la Procura Federale aveva chiesto sei mesi per alcune violazioni legate all'omesso controllo sul curriculum di D'Onofrio

L'ex presidente della Associazione Italiana Arbitri Alfredo Trentalange è stato inibito per tre mesi dal Tribunale Federale Nazionale per il caso D'Onofrio, l'ex capo della Procura arbitrale arrestato per narcotraffico nel novembre scorso. La procura federale della Figc guidata da Giuseppe Chiné aveva chiesto sei mesi di inibizione, contestando all'ex presidente una serie di violazioni legate all'omesso controllo su D'Onofrio. In attesa delle motivazioni della decisione Trentalange, che si era dimesso il 18 dicembre scorso dalla carica di presidente dell'Aia, ha preannunciato ricorso alla Corte d'Appello Federale. Ricordiamo che il prossimo 16 aprile si terranno le elezioni per la nomina del nuovo presidente dell'Associazione. Paolo Gallinelli, Bernardo Giorgio Mattarella e Avilio Presutti, legali di Trentalange, hanno dichiarato: "La Procura Federale ha ottenuto la metà della sanzione richiesta. Ma noi siamo soddisfatti piu che a metà, ed attendiamo le motivazioni dei primi Giudici Federali per proporre appello dinanzi alla Cfa, ancor più convinti delle nostre ragioni sia fattuali che giuridiche".