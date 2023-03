Qui si fa la storia. O almeno quella dei libri di statistica. Un nuova pagina nel capitolo delle grandi curiosità applicate al pallone: gol del portiere, non una novità. Gol da cento metri, quasi. Unite, sicuramente, regalano quantomeno un nuovo nome da incidere nella memoria: Leandro Requena. Trentacinque anni, portiere del Cobresal. Siamo in Cile, prima divisione nazionale. La partita è quella contro il Colo-Colo. 3-1. La terza rete è sua.

Nel club dei portieri goleador

Vedere per credere. Rinvio lungo, gaffe del portiere avversario - il 28enne Brayan Cortes - e palla in rete. Lui nell'elenco dei grandi portiere goleador. Dagli habitué come Rogerio Ceni (131 gol) e Chilavert a Michelangelo Rampulla (il primo di sempre su azione in Serie A), Lehmann, Brignoli in un pazzo Benevento-Milan, Amelia, Taibi, Alisson e tanti altri.