Grandissimo successo per il torneo di calcio a 7 organizzato da Gerard Piqué a Barcellona. Oltre 90 mila persone hanno riempito il Camp Nou per la Final Four e più di 2 milioni di persone hanno seguito in streaming l'evento. Ma cos'è la Kings League e come funziona? Ecco tutto quello che c'è da sapere Condividi

Successo straordinario per la Kings League, torneo di calcio a 7 con regole in continua evoluzione ideato da Gerard Piqué. In occasione della Final Four, disputata domenica 26 marzo a Barcellona, il Camp Nou è andato sold out con oltre 90 mila spettatori e più di 2 milioni di persone che hanno seguito l'evento in streaming attraverso le piattaforme social. A vincere è stata la squadra 'El Barrio', al termine di una giornata nella quale non è mancato lo spettacolo, in campo e non solo. Suggestivo, durante il torneo, il coro "Messi, Messi!" cantato da tutto il Camp Nou, a invocare il ritorno a "casa" del campione argentino. Presentitanti personaggi illustri del mondo del calcio come il presidente blaugrana Joan Laporta e gli ex campioni David Villa, Sergio Aguero e Iker Casillas - questi ultimi due presidenti delle 12 squadre che hanno partecipato alla prima edizione del torneo - oltre a Neymar collegato da casa,

Atmosfera incredibile: come è andata al Camp Nou I partecipanti alla Final Four hanno avuto una grandissima accoglienza: arrivati al Camp Nou tutti su un unico pullman, all'esterno dello stadio hanno trovato una folla incredibile che ha fatto tornare in mente le grandi attese delle notti di Champions a Barcellona. I presidenti delle quattro squadre finaliste sono invece arrivati in elicottero, accompagnati da Piqué. L'ex difensore del Barça è poi entrato in campo con una golf car, portando il trofeo al centro del terreno di gioco sul quale è stato disegnato un campo di calcio a 7. I presidenti, streamers parecchio seguiti sui social, sono stati posizionati ciascuno su un proprio corner dal quale trasmettere in diretta su Twitch o YouTube le proprie emozioni. Poi a parlare è stato il campo, con qualche intermezzo musicale molto apprezzato. Piqué sta già pensando a un'edizione femminile, la Queens League, e a creare una sorta di Champions con tornei da giocare anche in altri Paesi.

Come funziona la Kings League Il regolamento della Kings League è in continua evoluzione. Le modifiche, votate dal pubblico via social, vengono decise in corso d'opera dopo nelle riunioni live dei presidenti delle 12 squadre ormai divenute celebri. Ma come funziona la Kings League? Si tratta di un torneo di calcio a 7 e le partite si giocano in due tempi da 20' ciascuno. In caso di pareggio, si va agli shoot-out, i rigori in movimento. Le carte segrete di presidenti e allenatori I presidenti e gli allenatori hanno inoltre a disposizione 20 carte segrete che in ogni momento possono stravolgere l'andamento della gara. Solo loro, presidenti e allenatori, sono a conoscenza della carta a propria disposizione. Ecco quali sono: Carta gol doppio (6 nel mazzo): per due minuti, ogni gol eventualmente segnato vale il doppio

(6 nel mazzo): per due minuti, ogni gol eventualmente segnato vale il doppio Carta ammonizione (6 nel mazzo): per due minuti, una squadra può togliere un giocatore all'avversario, ad eccezione del portiere

(6 nel mazzo): per due minuti, una squadra può togliere un giocatore all'avversario, ad eccezione del portiere Carta rigore (2 nel mazzo): la squadra che la possiede può calciare un rigore dal dischetto

(2 nel mazzo): la squadra che la possiede può calciare un rigore dal dischetto Carta rigore shoot-out (4 nel mazzo): la squadra che la possiede può battere un rigore in movimento, partendo da centrocampo

(4 nel mazzo): la squadra che la possiede può battere un rigore in movimento, partendo da centrocampo Carta furto (1 nel mazzo): la squadra che la possiede può rubare la carta scelta dall'avversario

(1 nel mazzo): la squadra che la possiede può rubare la carta scelta dall'avversario Carta jolly (1 nel mazzo): la squadra che la possiede può scegliere tra una delle carte precedenti Esiste infine anche un'altra carta, a disposizione solo degli organizzatori, che può essere giocata a due minuti dalla fine del primo tempo: viene estratto un numero che indica con quanti giocatori si arriverà all'intervallo. Si può dunque giocare in 6 contro 6 ma anche in 1 contro 1.