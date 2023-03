curiosità

Rinforzo in prospettiva del Lecce che sta per tesserare Hugo de Oliveira, figlio dell'ex attaccante Amauri. 'Grazie Lecce per questa opportunità' ha scritto l'ex bomber sui social. Si tratta dell'ultimo caso dei figli d'arte di padri famosi nel calcio: da Ronaldinho jr. a Filip Stankovic, passando per Adrian Cannavaro, i fratelli Carboni e Reko Simic. Ecco chi sono e dove giocano