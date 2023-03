Telecronista per un giorno, il sogno di Etto

La storia di Antonio, 12enne di Cagliari affetto dalla Sindrome di Jeune. Grazie alla Onlus Make-A-Wish Italia ha realizzato il suo sogno: diventare telecronista per un giorno. A Sky Sport ha trovato come ‘spalla’ Andrea Marinozzi, poi Alex Del Piero e Beppe Bergomi

La storia di Antonio comincia con un grande sogno: quello di diventare telecronista . Guidato da un’insaziabile passione e un grandissimo amore per la Juventus , vola con la fantasia e allena continuamente i suoi desideri. E i desideri come quello di Antonio sono il fulcro della Mission di Make-A-Wish Italia , Onlus con sede a Genova che realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie.

La storia di Etto

Etto, come lo conoscono familiari e amici, è un ragazzo di Cagliari di 12 anni affetto dalla Sindrome di Jeune, una patologia estremamente invalidante della quale si conosce ancora poco: nonostante le difficoltà, Etto non si lascia abbattere. Ed ha un sogno: fare il telecronista.

Le prove prima del 'debutto'

Dopo aver provato e riprovato, Etto si immagina già mentre guarda e commenta la Juventus. A partire da questo momento, la Onlus dà il via a un percorso di grande pianificazione, organizzato con cura e complementare alle terapie, che accompagnerà Etto a coltivare il suo sogno e a farlo crescere. Prima di realizzare il suo sogno, infatti, Etto vivrà appieno la MAW League, una accademia costituita dall’Associazione, un percorso nato con lo scopo di accompagnare i bambini alla realizzazione del desiderio attraverso una serie di attività legate al tema del desiderio e che è in grado di dare valore aggiunto grazie alla condivisione con altri bambini che, come Etto, attendono di realizzare il loro desiderio.