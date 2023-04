In “serie A” con una città che conta meno di 300 abitanti. Tutto vero, è successo in Irlanda del Nord, dove la favola del piccolo Loughgall è diventata realtà: promosso in Premiership, la prima divisione nordirlandese. Una squadra che, se richiamasse nel proprio impianto (da 3000 posti) tutti i cittadini del villaggio in cui sorge, nella contea di Armagh, lo riempirebbe solo in minima parte.



Eppure, sono stati in grado di trovarne almeno 11 più riserve che con il pallone ci sanno fare al punto da sfiorare la promozione per diverse stagioni, fino a centrarla al termine di questa, portando Loughgall a essere la più piccola città che abbia mai giocato in un campionato di massima divisione europeo (nel censimento del 2011 contava 282 abitanti). "Siamo in una nuvola”, ha detto il segretario generale del club, Mark Pierson. “L'impegno del club per salire nella massima serie del calcio nordirlandese è stato totale nonostante uno dei budget più bassi della categoria”.