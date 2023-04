"La FIFA ha accolto l’appello presentato da Fabio Paratici contro il provvedimento del Comitato Disciplinare della FIFA che, nell'estendere a livello mondiale l’inibizione temporanea comminata dalla FIGC, l'aveva ampliata fino al divieto di prendere parte ad ogni attività legata al calcio" si legge in un comunicato diffuso da Paratici e dal suo team. "Paratici, assistito davanti alla FIFA da un team di legali composto da Paolo Lombardi, Luca Pastore e Ian Laing, potrà dunque continuare a lavorare nel mondo del calcio seppur con mansioni ridotte rispetto a quelle svolte sino ad oggi, nel rispetto dei limiti imposti dalla sanzione comminata dalla FIGC". In sinesi, l'ex dirigente di Tottenham e Juve non potrà entrare negli spogliatoi nel corso delle gare, non potrà avere meeting con agenti e dirigenti, non avrà potere di firmare contratti e non potrà partecipare a riunioni di leghe con argomenti calcistici.