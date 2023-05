A poco più di un anno di distanza dall'esonero con il Leeds, Marcelo Bielsa torna in panchina. E lo farà per la terza volta su quella di una Nazionale: l'Uruguay. "Manca solo la firma del contratto", ha dichiarato Jorge Casales, capo della Federcalcio uruguaiana Condividi

Marcelo Bielsa torna in panchina. Dopo l'ultima esperienza sulla panchina del Leeds, terminata nel febbraio del 2022, nei prossimi giorni Bielsa sarà annunciato come allenatore dell'Uruguay in vista delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. A confermarlo è stato Jorge Casales, capo della Federcalcio uruguaiana: "L'accordo è chiuso a distanza, anche se non è ancora stato firmato perché lui non è nel Paese". Poi conclude: "Le differenze nella formulazione sono state appianate e ora non resta che la firma del contratto, che avverrà nei prossimi giorni a Montevideo", ha dichiarato. Bielsa debutterà sulla panchina della Celeste a giugno. Avrà a disposizione un team di cinque consiglieri che arriveranno insieme all'allenatore, due preparatori fisici e un preparatore dei portieri aggiunto dalla Federazione. Bielsa prenderà il posto di Diego Alonso, che a sua volta aveva preso il posto di Oscar Tabarez.

La Nazionale argentina Quella con l’Uruguay sarà la terza avventura per Bielsa sulla panchina di una nazionale. Alla guida dell'Argentina, Bielsa conquista la qualificazione al Mondiale del 2002, ma non va oltre al primo turno perché viene eliminato da Svezia e Inghilterra. Nonostante ciò, viene confermato alla guida dell'Albiceleste e nel 2004 conquista il secondo posto nella Copa America, battuto in finale dal Brasile ai calci di rigore. Bielsa, però, riuscirà anche a vincere con l'Argentina: sempre nel 2004, conduce la nazionale alla vittoria della medaglia d'oro olimpica ai giochi di Atene. Al termine della competizione, però, rassegna la dimissioni.

Una leggenda in Cile A distanza di tre anni, Bielsa torna sulla panchina di una nazionale e lo fa su quella del Cile, che porta alla qualificazione del Mondiale del 2010 arrivando secondo nel girone di qualificazione a un solo punto dal Brasile. Riporta il Cile a vincere una gara del Mondiale (1-0 all'esordio con l'Honduras) qualificandosi al turno successivo, dove viene eliminato dal Brasile. Ottiene però un risultato storico: il Cile non era mai riuscito a vincere due partite in una fase finale del mondiale e solo una volta era riuscita ad arrivare agli ottavi. La sua avventura con la nazionale cilena termina nel 2011, quando decide di svincolarsi: il giorno delle sue dimissioni, in Cile i telegiornali interrompono le trasmissioni e fanno un'edizione speciale per annunciare la notizia. Le basi gettate da Bielsa saranno raccolte in futuro da Sampaoli, il quale vincerà per due volte la Copa America.

La "parentesi" Lazio e la promozione con il Leeds Athletic Bilbao, Marsiglia, Lazio, Lilla e Leeds: dal 2011 in poi Bielsa guiderà solo squadre di club. "Particolare" la sua avventura alla Lazio, durata solamente due giorni: viene annunciato il 6 luglio 2016, ma a distanza di quarantotto ore rassegnerà le dimissioni dichiarando che il presidente Lotito non aveva rispettato le promesse di calciomercato relative all'acquisto di quattro giocatori prima del 5 luglio. Al suo posto verrà chiamato Simone Inzaghi. Dopo essere stato ingaggiato dal Leeds nel 2018, nella seconda stagione conduce i Peacocks alla promozione in Premier League.