Annuncio a sorpresa dell'ormai ex allenatore del Psv, che lascia il club senza nemmeno andare in panchina per l'ultima giornata di campionato. Alla base ci sarebbero dissidi con la squadra, che ha comunque condotto alla vittoria di Supercoppa e Coppa d'Olanda al suo primo anno da allenatore

Dopo aver vinto, lo scorso 30 aprile, la Coppa d'Olanda in finale contro l'Ajax, Ruud Van Nistelrooy lascia il Psv. L'annuncio è stato dato dallo stesso allenatore, che termina in anticipo la sua stagione alla guida del club olandese e non siederà in panchina nemmeno nell'ultima giornata di campionato contro l'AZ, con un secondo posto ancora da blindare.