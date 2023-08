Nemmeno il tempo di arrivare che Neymar è subito costretto a fermarsi . Il campione brasiliano, acquistato nei giorni scorsi dall’Al-Hilal dovrà rimandare il suo esordio nel campionato arabo a causa di un problema fisico. "Neymar è un giocatore innovativo e creativo, ci aiuterà a migliorare, ma ora ha un leggero infortunio e non so quando tornerà. Purtroppo ha una lesione che gli impedirà di allenarsi nei prossimi giorni. Forse tornerà a metà settembre" , ha ammesso in conferenza stampa l’allenatore dell'Al-Hilal Jorge Jesus.

Il Brasile lo convoca per le qualificazioni mondiali

Subito dunque un problema fisico per l’ex Paris Saint-Germain Neymar, che all’Al-Hilal guadagnerà 80 milioni di euro netti a stagione per due anni oltre a un’infinità di benefit (guarda la gallery in basso per scoprirli tutti). Nonostante il problema fisico, Neymar è stato però convocato dal Brasile per le gare valide per le qualificazioni mondiali contro Bolivia (9 settembre) e Perù (13 settembre): “Non so perché lo hanno convocato visto che non è pronto”, ha commentato un sorpreso Jorge Jesus.