Salta il big-match con Benzema?

Il pensiero dell’Al-Hilal, tra le pretendenti al titolo soprattutto dopo l’ultimo sontuoso mercato (e in attesa del debutto di Neymar), va ora alla squalifica inevitabile. Di sicuro Milinkovic-Savic salterà la partita della 4^ giornata contro l'Al-Ettifaq di Gerrard, ma è a rischio anche lo scontro diretto del 1° settembre contro l'Al-Ittihad di Benzema, campione in carica e a punteggio pieno dopo le prime 3 giornate (4-0 all’Al-Riyadh nell’ultima, in gol anche Benzema).



In generale, non un grande avvio per Milinkovic-Savic, in questa sua nuova avventura in Arabia. Premiato come miglior giocatore della finale di Champions (torneo in cui ha segnato 2 gol, ma che ha perso all’ultimo atto, battuto dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo), il serbo per il resto ha saltato la prima giornata (non convocato dopo l’impegno in Champions) e giocato 90’ senza acuti nell’1-1 con il modesto Al-Feiha, fino all’espulsione con cui ha chiuso in anticipo la partita con l’Al-Raed.