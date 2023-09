Come l'ultimo mosaico che gli è stato dedicato da Sebastian Ramirez e dai suoi alunni, dell'Istituto "Nuestra Señora de Lourdes", a Grand Bourg. La foto dell'opera, che ha iniziato a circolare sui social, non sorprende più di tanto, a prima vista: scattata dall'alto, dal secondo piano della scuola, ritrae Messi nel momento in cui solleva la Coppa del Mondo , il 18 dicembre scorso, e sembrerebbe un "normale" dipinto di dimensioni enormi.

90mila tappi di bottiglia!

Solo avvicinandosi all'opera ci si rende conto di come sia stata interamente realizzata usando tappi di plastica colorati, quelli delle comuni bottiglie. "Novantamila tappi", conferma Ramirez, per un'opera che ha impegnato "più di 100 studenti". Una "forma d'arte" nata nella scuola nel 2011, con i ragazzi che si erano già cimentati in altri ritratti. "All'inizio facevamo lavori semplici, ritraendo personaggi come Mario Bros o i Simpson", ha raccontato Ramirez al Clarin, "ma col tempo ci siamo evoluti e abbiamo sempre voluto superare ciò che era stato fatto prima. Quest'anno i ragazzi hanno suggerito che il più grande momento artistico in Argentina fosse la finale mondiale, e la figura di Messi che alza la coppa era storica e meritava un ritratto". Detto, fatto. Non si sa in quanto tempo, ma il risultato è strabiliante.