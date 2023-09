Prosegue l'ottimo momento di forma di Angel Di Maria, futuro avversario dell'Inter in Champions League. Nell'ultima sfida di campionato contro il Vizela, l'argentino ha deciso il match con una punizione magnifica. Per lui un grande inizio di stagione da cinque gol in sei partite

La seconda giovinezza di Angel Di Maria. Dopo l'esperienza deludente in Italia con la Juventus, l'argentino in estate è tornato al Benfica, la squadra che lo aveva lanciato in Europa nel lontano 2007. E a giudicare dal suo rendimento, sembra che così tanto tempo non sia mai trascorso. Contro il Vizela in trasferta, una sua punizione valida per il 2-0 è stata decisiva e ha dato la vittoria agli ospiti per 2-1.