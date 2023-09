Rigore a due, Icardi lo sbaglia

Sul finire del primo tempo Icardi ha ottenuto un calcio di rigore e lo ha 'generosamente' ceduto a Akturkoglu che si è incaricato della battuta. Invece di calciare in porta, però, il classe '98 ha optato per un "rigore a due", dunque passaggio corto per l'ex centravanti nerazzurro: il portiere è rimasto beffato dalla finta, ma l'argentino ha clamorosamente concluso a lato nonostante tutto lo specchio a disposizione. Delusione e sorriso amaro di incredulità per Icardi che, tuttavia, ha avuto modo di riscattarsi subito dopo. Un destro dal limite ben angolato ha spezzato l'equlibrio al 42' e regalato i tre punti al Galatasaray, ora almeno provvisoriamente in testa alla classifica.