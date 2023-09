Possibili novità in arrivo come annunciato dal presidente della FIGC al termine dell'ultimo consiglio federale: "Guadagniamo un mese per evitare di mettere le x e le y nei calendari dei campionati"

Gravina: "Evitiamo x e y nei calendari"

Tutto entro il 10 giugno. È questo l'obiettivo della Figc e di Gravina: “Vogliamo anticipare al 10 giugno – ha dichiarato il presidente in conferenza stampa – il termine ultimo per poter definire conclusa ogni operazione di verifica di ammissione ai campionati, quindi entro il 31 maggio bisognerà adempiere ad una serie di attività che prima erano previste a fine giugno. In sostanza guadagniamo un mese per evitare di mettere le x e le y nei calendari dei campionati”. Se ne riparlerà in occasione del prossimo consiglio, nel quale con ogni probabilità verrà trattato anche il tema riguardante la possibilità di far causa all'ex ct Roberto Mancini, come annunciato dallo stesso Gravina: "Ho informato il consiglio di tutto quanto successo ad agosto in termini di recesso immediato dal contratto con la presentazione delle dimissioni. Il consiglio ha deliberato di poter dare mandato a un professionista per avere un parere tecnico legale e capire che opportunità ci possano essere su un'ipotesi di richiesta di risarcimento. Il tema tornerà all'attenzione del consiglio dopo il parere di un professionista”.