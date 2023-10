Punizione e "linguaccia" alla Del Piero. L’omaggio alla leggenda bianconera non arriva da uno qualunque: è Cristiano Ronaldo che segna uno splendido gol da fermo ed esulta poi proprio come faceva il numero 10 e della Juventus. Il portoghese trascina il suo Al-Nassr alla vittoria casalinga grazie alla rete su punizione che vale il 2-1 in rimonta contro il Damac. Di Talisca, anche lui su punizione, il momentaneo 1-1.

Come sta andando Ronaldo in Saudi League

Non solo le reti e i record in nazionale portoghese: Cristiano Ronaldo sta segnando a ripetizione anche in Saudi League. Per lui sono già 11 i gol e 5 gli assist in 10 giornate finora disputate. Un rendimento altissimo che però finora vale il primo posto soltanto in classifica marcatori. Il suo Al-Nassr, infatti, è attualmente terzo in classifica a -4 dall’Al-Hilal di Milinkovic Savic e dell’infortunato Neymar.