La saga infinita tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ha scritto l'ennesimo capitolo nella serata del Pallone d'Oro, vinto per l'ottava volta da Leo come nessuno era mai riuscito. E il portoghese, escluso dai finalisti come non gli capitava da vent'anni, aveva già manifestato il suo dissenso in risposta a Tomas Roncero: il giornalista spagnolo, infatti, sostiene che l'argentino abbia vinto tre Palloni d'Oro in più rispetto a quelli che meritava. Il commento di CR7? Un like e le emoji che ridono. A poche ore di distanza, però, il portoghese ha dovuto affrontare in campo il verdetto del premio destinato al rivale.