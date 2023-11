Dopo aver vinto la Copa Libertadores contro il Boca Juniors, il Fluminense ha pubblicato il discorso di Felipe Melo negli spogliatoi prima della finale. Parole che arrivano dritte al cuore: "Questo per noi è un sogno e nessuno ce lo porterà via in casa nostra. Noi saremo campioni. Sapete come? Giocando ogni minuto, correndo ogni minuto ed essendo una famiglia in campo!". Guarda il video e il suo discorso da brividi

