Il momento, tra risultati deludenti e il ct Berizzo che per questa ragione ha appena rassegnato le dimissioni, era già così così, per la nazionale cilena . Ma a dire molto chiaramente che tipo di periodo stia vivendo il Cile , ci ha pensato Alexis Sanchez , che in conferenza stampa ha denunciato le condizioni degli impianti in cui sono costretti ad allenarsi e a giocare i calciatori della nazionale: “Al nostro centro federale ci sono tre docce che non funzionano e uno di noi può entrare solo quando l’altro ha finito -le parole dell’attaccante dell’ Inter , in questi giorni in ritiro con il Cile- Allo stadio del Colo Colo, poi, dalla doccia escono i nostri stessi escrementi . È una nazionale questa o che cosa?”. Parole che sicuramente saranno state una doccia fredda, per la Federazione calcistica cilena, a cui comunque -azzardiamo- è andata meglio rispetto a quella che tocca ai calciatori dopo gli allenamenti e le partite. Non una Maravilla , insomma, la situazione denunciata dal Niño .

Cile, Cordova ct al posto del dimissionario Berizzo

Soltanto due giorni fa, il ct del Cile Eduardo Berizzo si era dimesso. Dopo lo 0-0 in casa contro il Paraguay, in un match valido per le qualificazioni mondiali, l’ex difensore argentino, ed ex allenatore di Celta Vigo, Siviglia e Athletic Bilbao, aveva rassegnato le dimissioni. “I risultati non sono quelli attesi e bisogna saperlo riconoscere”. Il Cile dell’interista Alexis Sanchez, che contro il Paraguay era stato in campo 90’, finora nelle partite di qualificazioni ha ottenuto 5 punti in 5 gare. Al posto di Berizzo è stato nominato ct ad interim Nicolas Cordova, un passato da calciatore in Italia con Perugia, Crotone, soprattutto Bari, ma anche Livorno, Ascoli, Messina, Grosseto, Parma e Brescia. Da ct dell’Under 20, passa temporaneamente alla guida di quella maggiore. Dove trova una situazione difficile. Per non dire altro.