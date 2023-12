Dopo la convocazione con l'Under 15 svedese del secondogenito di Zlatan, la federazione ha dovuto rafforzare le misure di sicurezza attorno al ritiro: vietate foto e filmati, tutti a caccia di una sua battuta. E se il piccolo Ibra non parla, ci pensa il papà a far sognare i tifosi: "In campo è tosto e cattivo come me"

Già un gol contro la Juve

Magari in quello in cui, con la maglia del Milan (Vincent, così come il fratello maggiore Maximilian, gioca nelle giovanili rossonere), segna alla Juventus, in una sfida dello scorso settembre tra le Under 16. Palla raccolta dopo una respinta del portiere e sinistro in rete: tanto bastò a far sognare l’inizio di una nuova “era Ibra”. Nonostante il ruolo non sia lo stesso (Vincent è un centrocampista), Zlatan ha fatto capire più volte di rivedersi in lui nell’atteggiamento in campo: “È tosto e cattivo come me”, ha detto, ma adesso l’interesse della Federazione è quello di preservarlo, motivo per cui ai media non è stato consentito filmare o scattare foto al raduno né tanto meno parlare con il ragazzo. È una decisione frutto di una valutazione collettiva”, ha comunicato l’addetta stampa Petra Thoren. “Vincent deve entrare in questo ambiente nel modo più naturale possibile". Un'impresa, quando di cognome fai Ibrahimovic.