Dal 1968 Sant'Egidio e al fianco dei più fragili e poveri: prima a Roma, poi in Italia e ora in 70 paesi del mondo. La pandemia e la crisi economica, conseguenza delle troppe guerre ancora in corso, hanno allungato le file di chi chiede aiuto. Per rispondere all'aumento della povertà (5,6 milioni di italiani in povertà assoluta) e agli accresciuti bisogni di chi fatica a far quadrare i conti, la Comunità di Sant'Egidio ha aperto a Roma e in 35 città italiane le Case dell'Amicizia, luoghi dove trovare risposta a diversi bisogni, ma soprattutto ascolto attento: centri aperti grazie al contributo gratuito di volontari di tutte le età che offrono ad anziani, senza dimora, famiglie in difficoltà economica, migranti e persone con disabilità diversi servizi, dalla distribuzione di pacchi alimentari e vestiti alle docce e lavanderia, fino alla consulenza per orientarsi. I pacchi alimentari distribuiti dall’inizio del 2023 sono 250mila, di cui 120mila nella sola Roma.

Campagna SMS solidale dal 2 al 26 dicembre 2023



Anche quest’anno a Natale, la Comunità Sant’Egidio sarà al fianco dei più fragili con la campagna solidale “A Natale aggiungi un posto a tavola”. Fino al 26 dicembre, con una chiamata da rete fissa o un sms da cellulare al numero 45586, è possibile donare il Pranzo di Natale e regali a coloro che ne hanno più bisogno, per far vivere loro il calore di una famiglia in questo giorno speciale.

Il Pranzo di Natale è una tradizione della Comunità di Sant’Egidio dal 1982, quando, per la prima volta, i poveri furono invitati alla tavola della festa nella basilica di Santa Maria in Trastevere. Oggi il banchetto si è allargato raggiungendo oltre 70 paesi nel mondo. Perché Sant’Egidio è una famiglia e a Natale fa festa con i suoi amici di tutto l’anno: bambini, anziani, malati, senza dimora, detenuti, rifugiati. Diversi sono i luoghi dove si apparecchia il pranzo: chiese, case, scuole, ma anche istituti per anziani, carceri e ospedali. Non solo una festa commovente, ma un segno di pace in un mondo pieno di violenza, e la scoperta del vero senso del Natale per tanta gente che viene ad aiutare.

Quest’anno vogliamo lanciare un forte messaggio di solidarietà con la campagna “A Natale aggiungi un posto a tavola”, grazie al supporto delle compagnie telefoniche con il numero solidale 45586 dal 2 al 26 dicembre 2023, negli spazi ottenuti sulle emittenti radiofoniche e televisive.