Ennesimo caso di violenza nei confronti di un arbitro, stavolta è successo in provincia di Udine e durante una partita di calcio a 5 in Serie C. Il presidente della squadra dove giocava l'aggressore (che aveva tentato la fuga nei campi) ha fatto sapere che il giocatore è stato radiato. Tutto era nato da un'espulsione

Infuriato per essere stato prima ammonito e poi espulso, ha protestato contro l'arbitro impedendo per alcuni minuti che il gioco potesse riprendere; infine, uscito dal campo, ha atteso l'intervallo tra primo e secondo tempo per raggiungere lo stesso l'arbitro nei pressi degli spogliatoi e colpirlo con un pugno al volto facendogli perdere i sensi, e nonostante che i suoi compagni di squadra tentassero di allontanarlo. E' accaduto ieri durante la gara regionale di futsal (calcio a 5) tra Calcetto Clark Udine e Manzano C5, valida per il sesto turno del campionato di Serie C, a Cussignacco (Udine). La vicenda è riportata stamani dai giornali locali. Protagonista della vicenda è il giocatore Grance Shimba Olamba, della Clark, che, dopo l'aggressione al direttore di gara Stefano Tomasetig della sezione di Udine, si è allontanato nei campi vicini all'impianto.