Vin Diesel ha pubblicato sui social una foto con Cristiano Ronaldo, scatenando la reazione dei fan su una possibile partecipazione del portoghese all'ultimo capitolo di 'Fast & Furious': "Abbiamo scritto un ruolo per lui…", ha detto l'attore americano

Cristiano Ronaldo al cinema. Un'ipotesi che potrebbe realizzarsi molto presto, ma andiamo con ordine. Potrebbe infatti esserci una particolare sorpresa per tutti gli amanti di Fast & Furious e di calcio. Ad anticipare quanto potrebbe succedere nel prossimo capitolo della saga è Vin Diesel. L'attore americano, volto storico di Fast & Furious nel personaggio di Dominic Toretto, ha pubblicato sui social una foto insieme al campione portoghese, con una didascalia molto particolare: "Tutti mi chiedevano se potesse entrare nella mitologia di Fast & Furious… Devo dire che è un personaggio reale. Abbiamo scritto un ruolo per lui…". Post che ha subito fatto impazzire i fan, con più di due milioni di like raggiunti nel giro di pochi giorni.

Ronaldo in Fast & Furious: non è ancora ufficiale Partiamo però da un presupposto: non c'è ancora la conferma ufficiale sulla possibile partecipazione di Cristiano Ronaldo all'interno dell'undicesimo e ultimo capitolo della saga, per ora intitolato 'Fast X: Parte 2'. Qualora la notizia fosse confermata, non sarebbe la prima volta per CR7 nel mondo del cinema. Il campione portoghese ha infatti già lavorato come produttore e doppiatore nella serie 'Striker Force 7' nel 2018.