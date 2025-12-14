Cristiano Ronaldo nel prossimo capitolo di Fast & Furious? L'indizio di Vin Dieselcalcio&cinema
Vin Diesel ha pubblicato sui social una foto con Cristiano Ronaldo, scatenando la reazione dei fan su una possibile partecipazione del portoghese all'ultimo capitolo di 'Fast & Furious': "Abbiamo scritto un ruolo per lui…", ha detto l'attore americano
Cristiano Ronaldo al cinema. Un'ipotesi che potrebbe realizzarsi molto presto, ma andiamo con ordine. Potrebbe infatti esserci una particolare sorpresa per tutti gli amanti di Fast & Furious e di calcio. Ad anticipare quanto potrebbe succedere nel prossimo capitolo della saga è Vin Diesel. L'attore americano, volto storico di Fast & Furious nel personaggio di Dominic Toretto, ha pubblicato sui social una foto insieme al campione portoghese, con una didascalia molto particolare: "Tutti mi chiedevano se potesse entrare nella mitologia di Fast & Furious… Devo dire che è un personaggio reale. Abbiamo scritto un ruolo per lui…". Post che ha subito fatto impazzire i fan, con più di due milioni di like raggiunti nel giro di pochi giorni.
Ronaldo in Fast & Furious: non è ancora ufficiale
Partiamo però da un presupposto: non c'è ancora la conferma ufficiale sulla possibile partecipazione di Cristiano Ronaldo all'interno dell'undicesimo e ultimo capitolo della saga, per ora intitolato 'Fast X: Parte 2'. Qualora la notizia fosse confermata, non sarebbe la prima volta per CR7 nel mondo del cinema. Il campione portoghese ha infatti già lavorato come produttore e doppiatore nella serie 'Striker Force 7' nel 2018.
Dal campo al set: i calciatori 'attori'
Non c'è solo Cristiano Ronaldo tra i giocatori che hanno già vissuto il mondo del cinema. In questo breve elenco ci sono calciatori come Pelé e Bobby Moore, protagonisti nel 1981 in 'Fuga per la vittoria', ma anche Maradona (in 'Tifosi'), Zidane ('Asterix alle Olimpiadi'), Best ('Cup Fever' e 'Il complesso del trapianto'), Beckham (che ha recitato in alcuni film dopo il ritiro, come: la trilogia di 'Goal!', 'Operazione U.N.C.L.E.' e 'King Arthur: il potere della spada'), Cantona ('Il mio amico Eric') e anche Ibrahimovic (presente in 'Vita da Carlo 2').