Natale decisamente da dimenticare per Adrian Mutu. L’ex attaccante tra le altre di Juve e Verona, oggi allenatore, è stato infatti esonerato dagli azeri del Neftchi Baku proprio alla Vigilia di Natale, il 24 dicembre, subito prima della partita contro il Kapaz Pfk, vinta poi 2-0. Un giorno decisamente inconsueto per comunicare un esonero, sebbene di comune accordo come scritto nella nota della squadra azera che Mutu allena, o meglio allenava, dal luglio del 2023. Ma a rendere l’esonero ancora più grottesco si aggiunge un particolare che denota quanto meno una mancanza assoluta di sensibilità da parte dei dirigenti del Neftchi. Da quanto riferiscono i media azeri, infatti, Mutu avrebbe ricevuto la comunicazione dell’interruzione del rapporto col suo club mentre era in Romania per assistere al funerale di sua madre. È lo stesso comunicato, presente sui social e sul sito ufficiale del club, a riferirlo, con delle condoglianze che sembrano una nota decisamente stonata: “Oggi è stato rescisso di comune accordo il contratto tra il Neftchi PFK e Adrian Mutu. Il Neftchi PFK ringrazia Adrian Mutu per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future. Allo stesso tempo, il club esprime profonde condoglianze ad Adrian Mutu per la morte di sua madre”.