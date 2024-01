Ogni bambino sogna di abbracciare il suo idolo e quando succede l’emozione prende il sopravvento: è successo anche al figlio di Marcelo quando ha incontrato Neymar, rivale del padre ai tempi in cui entrambi giocavano nella Liga. Nel video ecco il piccolo Liam che non riesce a trattenere l'emozione e scoppia in lacrime proprio tra le braccia del suo beniamino...

