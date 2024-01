Il ricordo di Baresi dopo la morte di Beckenbauer: "Il paragone con lui mi faceva sentire a disagio. È stato un imperatore per come interpretava il ruolo". Disponibile on demand la docu-serie "Italia '90 - Quattro settimane che hanno cambiato il mondo", Mondiale vinto proprio da Beckenbauer come Ct della Germania

In Italia in tanti lo chiamavano con l'appellativo di 'Kaiser Franz'. Il riferimento, ovvio, era a Franz Beckenbauer, giocatore a cui veniva spesso paragonato Franco Baresi per il ruolo di libero della difesa, per la sua leadership e non solo. Proprio l'ex centrale del Milan ha voluto commentare la scomparsa del due volte Pallone d'Oro tedesco. "Icona, mito, un imperatore per come interpretava il ruolo - sono state le parole di Baresi -. Tecnica, personalità, eleganza: lo ammiravo. Ha segnato un’epoca, per me fonte di ispirazione. Quando a volte mi paragonavano a lui, mi sentivo a disagio".