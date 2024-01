Le parole di Rummenigge dopo la morte di Beckenbauer "Il Bayern dovrebbe organizzare una festa d'addio nello stadio che, senza di lui, non ci sarebbe mai stato - ha detto -. Ci mancherà moltissimo". Disponibile on demand la docu-serie "Italia '90 - Quattro settimane che hanno cambiato il mondo", Mondiale vinto proprio da Beckenbauer come Ct della Germania

"Tutto il mondo del calcio piange il nostro amico Franz. Il Bayern dovrebbe organizzare una festa d'addio nello stadio che, senza di lui, non ci sarebbe mai stato". Parola di Karl-Heinz Rummenigge che ha voluto ricordare così il suo ex compagno di squadra, Ct e amico Beckenbauer, venuto a mancare all'età di 78 anni: "Sono profondamente scioccato. Franz ha riscritto la storia del calcio tedesco e ha lasciato un segno indelebile - ha aggiunto - È stato il mio capitano al Bayern, il mio allenatore in nazionale, il nostro presidente al Bayern e in tutti questi ruoli non solo ha avuto successo, ma è stato unico. Come personalità, ha impressionato per il suo grande rispetto per tutte le persone, di fronte a Franz erano tutti uguali. Il calcio tedesco ha perso la più grande personalità della sua storia. Ci mancherà moltissimo. Grazie di tutto, Franz!".