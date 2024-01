Dopo l'esonero da parte della Roma, tiene banco il futuro di José Mourinho. Per il suo agente, Jorge Mendes, non ci sarà alcun problema: "Si tratta di un allenatore speciale, avrà sempre le sue occasioni", ha detto in un'intervista al quotidiano portoghese Record. E rivela un retroscena: "Poteva già andare mesi fa in Arabia Saudita, ma voleva restare alla Roma". E il Times parla della possibilità Napoli

Mourinho senza panchina, ma non per molto. Questo almeno è quello che pensa Jorge Mendes, storico procuratore dell'allenatore di Setubal. Mendes ha parlato così al quotidiano portoghese Record: "Mourinho non ha certo bisogno di presentazioni. I titoli vinti parlano per lui, non è un tecnico qualsiasi. Si tratta di un allenatore speciale, avrà sempre le sue occasioni e non avrà mai problemi a trovare un nuovo club". Un nuovo club era stata un'ipotesi anche diversi mesi fa: "Mourinho ha avuto l'opportunità di andare in Arabia Saudita. Ha scelto di non andarci perché voleva restare sulla panchina della Roma".